الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسوقَّعت "الأكاديمية المالية" اليوم اتفاقية تعاون مع "مصرف الإنماء" تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب والشهادات المهنية وبناء الكفاءات، وتنظيم الفعاليات وورش العمل.ووقَّع الاتفاقية، مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان ،ورئيس قطاع رأس المال البشري بمصرف الإنماء عبدالله بن محمد السلامة.وأكد آل خمسان أن التعاون مع مصرف الإنماء يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الإستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي؛وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليًّا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزِّزُ التميز المهني، إلى جانب توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعَّالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.// انتهى //21:49ت م0159