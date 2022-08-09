الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسدشَّنت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني - اليوم - بمدينة الرياض، دورةً جديدةً من دورات القانون الدولي الإنساني.وشهد اليوم الأول من الدورة - التي تستمر ثلاثة أيام -، تقديم جلسات عدَّة ناقشت القانونَ الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني بشكل عام،وتطوُّره التاريخي ومصادره ومبادئه.فيما تُناقش جلسات الدورة في الأيام المقبلة مسائل المنظمات المعنية بالقانون الدولي الإنساني وأدوارها والنزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، وكذلك العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشأت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية، ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه.يُذكر أن دورة القانون الدولي الانساني تستهدف عددًا من العاملين بالقطاعات الحكومية والعسكرية، وتشهد مشاركة عددٍ من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //21:57ت م0160