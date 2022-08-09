الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأعلنَ الاتحادُ السعودي لكرة السلة إنشاءَ "رابطة الهواة لكرة السَّلة " التي تهدف إلى وضع الأنظمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم مسابقات وبرامج لممارسي كرة السلة تحت إشراف اتحاد اللعبة.وأوضحَ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السَّلة الدكتور غسان طاشكندي أن الهدف من إنشاء الرابطة نشر ممارسة كرة السلة في المملكة،وزيادة أعداد ممارسيها لتدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتنظيم البرامج والمسابقات لجميع الفئات المختلفة وبطولات الأحياء والجاليات والأكاديميات لتفعيل الشراكات المجتمعية واكتشاف المواهب وتطوير الكوادر الفنية والإدارية.وأبان أن المرحلة الأولى تتضمَّنُ تسجيلَ اللاعبين والفرقَ المختلفة لحصر الأعداد، ومن ثم البدء في المرحلة الثانية لوضع آلية البطولات وجدولتها، ثم إطلاق المرحلة الثالثة لإنشاء الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة للرابطة لوضع الأنظمة والتشريعات المناسبة ولتدعيم استمرارية رابطة الهواة لكرة السَّلة، التي ستشمل كرة السَّلة 3x3 و 5x5 للرجال والنساء.// انتهى //22:02ت م0161