الخرطوم 11 محرم 1444 هـ الموافق 9 أغسطس 2022 م واسأكدت حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، أهميةَ توسيع قاعدة السلام بإلحاق بقية الحركات باتفاق السلام في البلاد، ومواصلة تنسيق الجهود بين الطرفين على خلفية التقارير التي قدمها السودان لمجلس الأمن بشأن أولويات دعم الانتقال في السودان وتنفيذ اتفاقية جوبا.جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد، اليوم بين حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، رأسَ الجانبَ الحكومي وكيلُ وزارة الخارجية رئيس اللجنة التنفيذية للتنسيق مع البعثة السفير دفع الله الحاج علي، ومن جانب البعثة الأممية رئيسها فولكر بيرتس.//انتهى//22:11ت م0162