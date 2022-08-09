الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسعَقَدَ الأمينُ المساعدُ للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، اليوم في مقر الأمانة ، اجتماعاً مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطَّاس .وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية.وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عرضاً مرئياً بشأن المشاريع التي ينفِّذُها البرنامجُ في مختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //22:21ت م0165