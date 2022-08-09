سياسي / الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقدُ اجتماعاً مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
الثلاثاء 1444/1/11 هـ الموافق 2022/08/09 م واس
الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واس
عَقَدَ الأمينُ المساعدُ للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، اليوم في مقر الأمانة ، اجتماعاً مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطَّاس .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عرضاً مرئياً بشأن المشاريع التي ينفِّذُها البرنامجُ في مختلف المحافظات اليمنية.
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22:21ت م
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