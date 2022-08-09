الباحة 11 محرم 1444هـ الموافق 09 اغسطس 2022م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع إنعدام ألرؤية بسببالضباب بقطاع السراه شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبنيحسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة , والحجرة , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتالمنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة , وشهبة , وطيبة الاسم ، والشروق , والشوق , وذي عين , سالت على إثرها عدد منالأودية والشعاب وإرتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //22:22ت م0166