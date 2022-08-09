لندن 11 محرم 1444 هـ الموافق 9 أغسطس 2022 م واسكشفتْ وزارةُ الدفاع البريطانية عن تسجيل أكثرَ من 13 ألفَ مهاجرٍ غيرِ شرعي عبروا القناةَ الإنجليزيةَ منذ أن أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.وقالتْ وزارةُ الدفاع: إنَّ 176 مهاجراً عبروا القناةَ الإنجليزية على متن خمسة قوارب يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13016 منذ 14 أبريل الماضي.وبذلك يصلُ العددُ الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناةَ الإنجليزيةَ منذ بداية العام إلى 18284 مهاجراً.//انتهى//22:41ت م0168