واشنطن 11 محرم 1444 هـ الموافق 9 أغسطس 2022 م واسوقع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم على بروتوكولات الانضمام إلى معاهدة شمال الأطلسي لفنلندا والسويد، التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 أغسطس.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن هذه اللحظة التاريخية تؤكد التزام الولايات المتحدة للأمن المشترك عبر الأطلسي، مشيراً إلى أن هناك دعم قوي من الحلفاء والحزبين لطلبات العضوية في فنلندا والسويد.وأعرب بلينكن، عن تطلع بلاده إلى ضمهما بسرعة إلى التحالف، مشجعاً جميع الأعضاء على إكمال عملية المصادقة قريباً، حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف الناتو.وقال: يتحد الحلفاء في مهمتهم المشتركة للدفاع عن المجتمع الأوروبي الأطلسي، وردع العدوان، والاستقرار، ودعم قيم الناتو للديمقراطية، والحرية الفردية، وسيادة القانون، معرباً عن التزام بلاده بشدة بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو، ولتعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني الثنائي.//انتهى//22:50ت م0171