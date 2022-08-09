نيويورك 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً ، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 58.13 نقطة إلى 0.18% ليغلق عند 32774.41 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 17.59 نقطة بمقدار 0.42% إلى 4122.47 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 150.53 نقطة إلى 1.19% ليغلق عند 12493.93 نقطة.// انتهى //00:17ت م0001