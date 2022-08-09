عنيزة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإهداء المقدم من موسم عنيزة للتمور لأبطال الحد الجنوبي، الذي يأتي استشعاراً من أهالي عنيزة لدورهم البطولي في حماية الوطن ومقدساته.وأكد سموه أن ما يُقدم للجنود المرابطين على حدود الوطن في الحد الجنوبي لا يوفيهم حقهم وهو أقل مايقدم لهم، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة للمشاركة ولو بجزء يسير؛ تعبيراً عن مشاعرهم وتكريماً لجهودهم في حماية الوطن وحفظ حدوده.وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن ينصر الجنود البواسل في الحد الجنوبي، وأن يرحم شهداءهم، وأن يشفي المصابين منهم، داعيا الله أن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - .// انتهى //01:13ت م0003