الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسزار سمو الأمير فهد بن جلوي رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة مقر البعثة السعودية في قرية الرياضيين بمدينة قونية التركية .والتقى سموه باللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، واطمأن على كافة التجهيزات المقدمة لهم وللرياضيين خاصة، معبراً عن تقديمه الدعم الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهمتهم الرياضية لتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق باسمها.وفي جانب منافسات اليوم كسر العداء السعودي عبدالله أبكر رقمه الشخصي والرقم السعودي في سباقات الـ100م عندما حل ثانياً في نهائي السباق بزمن 9.95 ثانية معلناً فوزه بالميدالية الفضية لسباق 100م، الذي جرى على ميدان ومضمار ألعاب القوىبمدينة قونية.وكان أبكر قد كسر قبل ذلك، الرقم السعودي ورقمه الشخصي، بحلوله أولاً في نصف نهائي السباق الذي جرى مساءً بزمن 9.96 ثانية مسجلاً بذلك اسمه كأول سعودي يكسر حاجز الـ10 ثواني في تاريخ المسابقة.وانتزع زميله الواثب حسين آل حزام فضية مسابقة القفز بالعصا عندما قفز لارتفاع 5.40م.وبهاتين الفضيتين ارتفع رصيد المملكة من الميداليات إلى خمس (ثلاث فضيات وبرونزيتين).وفي النتائج الأخرى لمسابقات ألعاب القوى، حل حسن دوشي بالمركز السادس في الوثب الثلاثي بعد أن قفز لمسافة 15.90م، وغادر زميله محمد داود منافسات سباق 100م بحلوله ثالثاً في نصف نهائي السباق بزمن 10.30 ثانية، فيما نال العداء محمد المعاوي المركز السابع في نهائي سباق 400م حواجز بزمن 50.32 ثانية.وشهدت منافسات القوى اليوم، تتويج الرامي محمد تولو بالميدالية الفضية لدفع الجلة التي فاز بها مساء أمس.وفي منافسات كرة القدم يبحثيبحث المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، عن صدارة المجموعة الثانية والتأهل للأدوار النهائية، وذلك عندما يلتقي بنظيره المغربي عند الواحدة والنصف من ظهر غداً الأربعاء.وشهدت تدريبات أخضر القدم اليوم، تأدية المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب أذربيجان مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى على الملعب، مرانًا تكتيكيًا أعقبه، العمل على الكرات الثابتة.وفي منافسات كرة الطاولة تأهل المنتخب السعودي والمكون من علي الخضراوي وخالد الشريف وعبدالعزيز بو شليبي وتركي المطيري، إلى ربع نهائي مسابقة الفرق، عقب الفوز على فريقي قيرغيزستان ولبنان على التوالي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهم صباح اليوم.وفي منافسات السباحة البارالمبية، تأهل تركي المطيري، إلى نهائيات سباقي 50م حرة، و100م صدر واللذان سيقامان يوم غداً.وجاء تأهل المطيري، بحلوله ثانياً في سباق 50م حرة بزمن 31.59 ثانية، ورابعاً في سباق 100م صدر بزمن 1.45.01 دقيقة، فيما خرج زميله إبراهيم المرزوقي من منافسات سباق 50م حرة بنيله المركز الخامس بزمن 51.07 ثانية.وفي منافسات التايكوندو، خسر الثنائي فهد السميح (54كجم) ودنيا أبو طالب (53 كجم) في دور ربع نهائي المسابقة الذي أقيمت منافساته صباح اليوم.وكانت دنيا قد تأهلت لربع النهائي، عقب فوزها على الصومالية منيرة عبدالواحد بجولتين نظيفة، قبل أن تخسر أمام المصنفة الرابعة عالمياً والأولى آسيوياً، الإيرانية ناهد زادة بجولتين مقابل جولة.فيما فاز زميلها السميح على التشادي باره جوفا بجولتين مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من الكازاخستاني جاسر بيك في ربع النهائي بنفس النتيجة، وخرج زميلهم رياض الظافري من أمام الأردني محمود الطرايرة بجولتين مقابل جولة ضمن منافسات وزن 58 كجم.ويدشن المنتخب السعودي لكرة اليد، مشاركته بالدورة بمواجهة نظيره المغربي، كما تتواصل عند العاشرة صباحاً منافسات السباحة البارالمبية، فيما تنطلق منافسات ألعاب القوى عند الرابعة مساءً، كما تنطلق منافسات الجمباز، وتتواصل منافسات التايكوندو عند التاسعة صباحاً بهشام الدوخي (68 كجم) وحمد المبروك (63 كجم)، كما تقام في العاشرة صباحاً منافسات الدور ربع نهائي الفرق لكرة الطاولة، فيما تنطلق منافسات المصارعة والرماية عند التاسعة صباحاً.// انتهى //03:34ت م0006