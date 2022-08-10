المدينة المنورة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية مبادرة للكشف عن داء السكري بالتعاون مع جمعية السكر الخيرية ، وذلك في الجهة الشمالية من ساحات المسجد النبوي الشريف .وتهدف المبادرة إلى التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة به وتقديم النصائح الغذائية للوقاية منه وكيفية التعايش معه للمرضى للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتسبب بها.وتم خلال المبادرة قياس نسبة السكر وضغط الدم لأكثر من 1700 مستفيد تم اكتشاف 16 حالة إصابة مبكرة وذلك باستخدام أجهزة القياس والكشف.// انتهى //06:57ت م0010