الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير القصيم ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحربيالفيصل يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الإسلامية.. ويلتقي الرئيس التركيمجلس التعاون يعقدُ اجتماعاً مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنانطلاق الملتقى التوعوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المدينةأمطار على منطقة الباحةجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي 1444هـالكويت تؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النوويةبايدن يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتوأميركا تعلق العمل بسياسة "البقاء في المكسيك"البيت الأبيض: بايدن لم يتم إبلاغه مسبقا بمداهمة منزل ترمببلغاريا: ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في حرائقوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (طفرة الصناعة ) : تحت مظلة رؤية 2030، يتجه قطاع الصناعة السعودي نحو طفرة "استثنائية" جديدة، تعتمد على تعزيز أدوات القطاع، وتقوية مرتكزاته، إلى جانب دعمه باستراتيجيات عامة، من شأنها النهوض بالصناعات السعودية، والوصول بها إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار والانتشار، الكفيل بتحويل المملكة إلى مركز صناعي عملاق، يتوسط منطقة الشرق الأوسط والعالم.وأضافت : تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على محاور مهمة، لا تحيد عنها؛ أبرزها ترسيخ الثقة التامة في النفس، من خلال تقوية القدرات المحلية، وإعادة توظيفها بطرق علمية متطورة، ونقل التقنية الحديثة، ودعم القدرة على منافسة الصناعات في الدول المتقدمة، إلى جانب الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي، باعتباره ميزة إضافية، تدفع البلاد إلى قيادة العالم اقتصادياً، عبر التوسع المدروس في الصناعات الوطنية، وانتشارها في أكبر عدد من أسواق العالم.وزادت : يمكن القول إن توجهات القطاع خلال السنوات الأخيرة، أكدت أن المملكة عازمة على المضي قدماً بأن يكون لديها قطاع صناعي متطور وحديث، قادر على المساهمة الفعلية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، من خلال صناعات متقدمة، تعتمد عليها الأسواق المحلية، وتترقبها الأسواق العالمية، من خلال تعزيز التغير التقني، الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع، من ناحية التكلفة المالية، وبالتالي جذب رواد الأعمال، إلى جانب قيام وزارة الصناعة بتبني مبادئ الذكاء الاصطناعي الجديد، والاستفادة القصوى منها في بناء القطاع.وبينت أن قوة الرؤية، تجسدت في توجهات وزارة الصناعة، باعتماد استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومنحهم فرص أكبر في إنتاج الصناعات الغذائية والدوائية، والمنتجات الاستهلاكية، ودفعهم إلى العمل على تنوع ووفرة المنتجات الوطنية، وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية، والأهم من ذلك، تعزيز المهارات من خلال الابتعاث القصير الذي يمكن الشباب من سرعة التعلم، والقدرة على الابتكار والابداع.وختمت : وإذا كانت فرص الاستثمار في القطاع الصناعي كثيرة ومحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، إلا أن قطاع التعدين دون سواه، يزخر بعدد وافر من الفرص القادرة على إحداث التغيير المطلوب في مشهد الاقتصاد الوطني، عبر إبراز المنتجات الوطنية داخل الأسواق المحلية والعالمية في آن واحد، وهذا يصب في مستهدفات الرؤية، بتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير عدد وافر من فرص العمل للشباب السعودي.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الحقوق الفلسطينية ) : بمواقف عملية مشرفة على كافة الأصعدة ، تؤكد المملكة دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة باعتبارها القضية المركزية حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام ، والعمل على كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال، وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إيمانا منها بأن جهودها من أجل فلسطين تمثل واجبا تفرضه عقيدتها ودورها الرائد في نصرة قضايا الأمة.وأضافت : تجسيدا لهذا الموقف الثابت أكد مجلس الوزراء في جلسته أمس ، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده ، كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ، وأن تلك الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة ، ومن ثم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني واستعادته لحقوقه المشروعة.// انتهى //07:01ت م0011