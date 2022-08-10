المدينة المنورة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.//انتهى//08:39ت م0013