عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 م واس
المدينة المنورة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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08:39ت م
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