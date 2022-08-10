بريدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بإطلاق مسمى كرنفال التمور ببريدة ، اعتبارًا من العام القادم.وأوضح سمو أمير القصيم أن ما يشهده المهرجان من فعاليات مصاحبة وزخم كبير في البرامج والأنشطة والزيارات الإقليمية والدولية للعديد من ممثلي الدول والسفراء والوزراء والتوسع في حجم الأنشطة والفعاليات حولت المهرجان إلى كرنفال كبير، يجمع العديد من المهتمين والمتخصصين في اقتصاديات النخيل والتمور في مكان واحد.وأكد أن كرنفال تمور بريدة حقق نقلة نوعيّة خلال السنوات الماضية بعد أن شهد العديد من ورش العمل والمؤتمرات الدولية التي أسهمت في تطوير هذا المنتج الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //09:41ت م0014