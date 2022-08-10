الرباط 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بتأكيد السلطات الصحية عن نهاية الموجة الرابعة للانتشار الجماعي لكوفيد 19 بعد تراجع كبير في عدد الإصابات، مع التأكيد على أن نهاية الموجة لا يعني انتهاء الوباء.وتناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى، في عمليات اقتحام قامت بها السلطات الإسرائيلية في نابلس بالضفة الغربية.وتحدثت صحف الرباط، عن بدء العملية الانتخابية في كينيا بين معسكري رئيس الوزراء السابق ريلا أودينقا، ونائب الرئيس السابق ويليام روتو.وواصلت اهتمامها بالجولة الافريقية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أعلن من جنوب افريقيا أن بلاده تريد شراكة حقيقية مع القارة.وتطرقت صحف المغرب إلى اعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن شهر يوليو الماضي يعد أحد أكثر الشهور حرارة في العالم على الإطلاق، وصلت خلاله درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة خاصة بأقطار أوروبا الغربية.// انتهى //10:10ت م0018