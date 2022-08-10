جيزان 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش.كما توقع المركز أن تشهد محافظات الحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة يصاحبها تساقط للبرد وجريان للسيول ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.// انتهى //10:12ت م0019