القاهرة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التي تناولت سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.وسلطت الضوء على مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الهاتفية مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" جيرد مولر، حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في إطار الدورة (27) لمؤتمر المناخ.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 69 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة، منها توجّه الناخبين في كينيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وبدء أوروبا خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% لمواجهة أزمة أسعار الطاقة.// انتهى //10:13ت م0020