حفر الباطن 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس طلاب جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" الحاصلين على المركز الأول والراية الذهبية في منافسات الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة للمرة الثالثة على التوالي، الذي نظمته جمعية "آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، بمشاركة جمعيات الأيتام من مختلف مناطق المملكة.وأكد سموه أهمية الأثر التنموي الذي يخلقه التقارب بين جمعيات الأيتام بمثل هذه الملتقيات التي يشهدها هذ القطاع وحجم الخبرات والمعارف المتبادلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر بناء مجتمع حيوي وأثر مستدام، والذي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ .// انتهى //10:16ت م0021