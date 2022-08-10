الطائف 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسانطلقت اليوم سباقات الماراثون للركابة البشريين لمسافة 5 كم، بواقع 4 أشواط ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.وفي أول أشواط الهجان حقق نايف سليم الجهني بالمطية "جوري" لـ سفر سالم العتيبي المركز الأول ، لسباق الماراثون – حيل وثنايا، كما نال أفضل توقيت 8:51.930 دقائق على مستوى الأشواط ، فيما فاز الهجان سالم علي القحطاني بالمطية "مخباط" لـ فرج عايض القحطاني، بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني لسباق الماراثون – زمول وثنايا، بتوقيت 9:00.589 دقائق .وحقق الهجان عيد بن جبرين الجهني بالمطية "الحره" لـ عبدالله دخيل الله الجهني المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث لسباق الماراثون – حيل وثنايا، بتوقيت 9:10.816 ، بينما حقق الهجان محمد غنام الربيعي بالمطية "جودان" لـ عباصي مفلح الربيعي المركز الأول في الشوط الصباحي الرابع لسباق الماراثون – زمول وثنايا، بتوقيت 9:16.355 دقائق.ويحرص الاتحاد السعودي للهجن على تعزيز الرياضة للركابة البشريين وتشجيعهم ودعمهم بالجوائز الكبرى،وتعد سباقات "الماراثون" للهجن إحدى الرياضات العربية الأصيلة التي مارسها العرب قديماً، وتوارثتها الأجيال على مر العصور والأزمان ، ومن أميز الرياضات وأقربها للنفس .// انتهى//10:30ت م0022