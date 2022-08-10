نجران 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأنجزت أمانة منطقة نجران 83% من المرحلة الثانية لأعمال مشروع منتزه الصفا الواقع غرب نجران، المشتمل على حدائق وساحات وممرات مشاه.وأكد أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات التنموية لزيادة مساحة المسطحات الخضراء، وزيادة نصيب الفرد منها بمختلف الأحياء وفق الدراسات المعتمدة، لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة.من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد صمعان أن المشروع يضم مسطحات خضراء بمساحة 46000 متر مسطح، و500 شجرة ظل، و135 عمود إنارة ديكوري بارتفاع 6 أمتار، ومشايات من الخرسانة المطبوعة بمساحة 10000متر مسطح، ومشايات من الخرسانة الممشطة بمساحة 22000متر مسطح، و512 موقف للسيارات، وملاعب كرة قدم، ودورات مياه، وألعاب للأطفال، إضافة الى الكراسي والمظلات، والمصدات الخرسانية، وحاويات النظافة.// انتهى //10:39ت م0024