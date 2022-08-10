الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنظمت النيابة العامة، أمس, الندوة السنوية بعنوان "الحماية الجزائية للبيئة و مكوناتها" - عن بعد -, بحضور ممثلي النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.وشاركت النيابة بورقة عمل عن الأنظمة الجزائية السعودية المقررة لحماية البيئة, إضافة إلى ورقة عمل أخرى عن انعقاد اختصاصات النيابة العامة في جرائم البيئة, كما شاركت نيابة التعاون الدولي بعرض أوجه التعاون الدولي في مكافحة جرائم البيئة، لا سيما الجرائم البيئية العابرة للحدود.// انتهى //10:46ت م0025