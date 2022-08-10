عرعر 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسمكنت أمانة منطقة الحدود الشمالية أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني لتقديم خدماتهم منزليًّا في حال كان نشاط الرخصة الرئيس يسمح بذلك عبر المنصة الرقمية "بلدي " .وأوضحت الأمانة أن تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة التجارية منها: الصالونات الرجالية، والتزيين النسائي، والخياطة الرجالية أو النسائية، وتقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدّم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC ، وليس نشاطًا للأمانة. بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين .// انتهى //10:49ت م0026