نجران 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على أنشطة المطاعم، والمقاهي، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران، ومحافظة حبونا.وشملت الجولات زيارة 66 منشأة تجارية تعمل في أنشطة المطاعم والمقاهي بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 123 موظفًا منهم 24 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 401 وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم انذار مشآتين، فيما حصرت 21 فرصة وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، وتجاوزت نسب التوطين في المحال التي تمت زيارتها 23.65%.// انتهى //10:55ت م0027