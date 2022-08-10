عرعر 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية جمعية "إعلاميي الحدود الشمالية" ثامر قمقوم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .وتسلم سموه تقريرا عن أعمال الجمعية المتضمن أهم الأنشطة الإعلامية في مسارات التوعية والتهيئة والإرشاد والتحفيز، كما استمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أهداف الجمعية وخططها ومشاريعها المستقبلية .ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة بدور وسائل الإعلام بشكل عام في إبراز المنجزات الحضارية وما تعيشه المملكة من تطور ورقي في ظل القيادة الحكيمة -حفظها الله- ، مؤكدا أهمية دور الجمعية إعلامياً لخدمة المنطقة، ودعم التواصل مع الوسائل الإعلامية بكافة اختصاصاتها وأنشطتها، لافتا الانتباه إلى الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن نشر المعلومات غير المؤكدة.وقدم سموه في نهاية اللقاء دعماً ماليا قدره 100 ألف ريال للجمعية .// انتهى //12:19ت م0043