تبوك 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير السنوي الـ 58 للصندوق والذي اشتمل على أعمال ونشاطات صندوق التنمية الزراعية ومايقدمه للمستفيدين بالمنطقة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي ، مشيداً بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، مبرزاً سموه أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030, مؤكدا أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.من جهته أعرب البلوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم وتوجيه متواصل من سموه, منوها بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.// انتهى//12:24ت م0045