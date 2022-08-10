جدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة المجتمع اليوم ، جائزة معالي أمين جدة للتميز في خدمة المجتمع لبلديات المحافظات "الأولى للعام 2022م"، والتي تستهدف إيجاد بيئة تنافسية بين البلديات في تبني وتفعيل المشاركة المجتمعية.ويأتي تنظيم الجائزة وفق معايير محددة، حيث تُكرم البلديات المتميزة في المشاركات الفعالة من خلال الشراكات المجتمعية وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع وتعزيز الثقافة السلوكية بمشاركة كافة الفئات، وبما يعكس الأثر الإيجابي بيئياً واقتصاديا واجتماعيا وتحسين جودة الحياة على مستوى بلديات المحافظات لمواكبة رؤية 2030.يذكر أن الجائزة تأتي في إطار حرص الأمانة على نشر ثقافة الجودة والإبداع بين منسوبيها بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للسكان.// انتهى //12:30ت م0047