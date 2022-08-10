عرعر 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسعالجت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية 9 عناصر للتشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة خلال شهر يوليو للعام الجاري ضمن جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري .وأوضحت أمانة المنطقة أنه جرى إزالة 131141 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ومعالجة 2331 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران ومعالجة أوضاع 1369حاوية نظافة وإزالة 151 من المركبات التالفة ودهان 6030 متراً طولي من بردورات الأرصفة الأرضية وإزالة وتحسين مظهر 292 من حواجز الحفريات ومعالجة 4700 متر مربع من الشوارع والتشققات وصيانة 1179 من أعمدة الإنارة والفوانيس وإصلاح 6839 متراً مربعاً من الأرصفة .يذكر أن الأمانة أطلقت موخراً مبادرة "المراقب المجتمعي" تحت عنوان "عشان أحب الحدود الشمالية", لإشراك أفراد المجتمع وتفعيل دور الرقابة المجتمعية, كما تشمل المشاركة حملة "صور وأرسل" عبر تطبيق "بلدي" والإبلاغ عن أي شكل من أشكال التشوه البصري.// انتهى //12:34ت م0049