نجران 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بالمتاحف في مناطق المملكة كافة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لأمناء المتاحف والمجموعات والمعارض الدكتورة نور سوبرس خان والوفد المرافق لها ، بحضور مدير متحف نجران الأقليمي جازع عبدالله الغباري .واطّلع خلال اللقاء على مراحل تطوير وتأهيل متحف نجران الإقليمي الذي يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعناية بالتراث الحضاري لبرنامج جودة الحياة.وثمّن سمو أمير المنطقة جهود الهيئة في تطوير المتاحف، إضافة إلى ما تقوم به من أعمال جليلة في المحافظة على مباني التراث العمراني، واهتمامها بتنمية الحرف والصناعات اليدوية لتحقيق فرص عمل للأفراد، وتحويلها إلى عنصر فعّال في الاقتصاد الوطني.// انتهى //12:39ت م0052