الطائف 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنفّذت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية".وتناولت الورشة العديد من المحاور من أهمها، استحقاقات واستثناءات ضريبة التصرفات العقارية، الغرامات والعقوبات، التزامات المتصرف بالعقار، المعالجة الضريبية لمنتجات البيع على الخارطة، وآلية تنفيذ خدمات التصرفات العقارية.// انتهى //12:39ت م0053