جيزان 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنجحت صحة جازان بفضل الله ممثلة بمركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد المركزي في إجراء عملية زراعة قوقعة سمعية من النوع الهجين لمريض يعاني من نقص سمعي تام في الترددات العالية مع بقايا سمعية طبيعية في الترددات المنخفضة.وبيّنت أن الزراعة تمت من نوع الغرسات الهجينة (hyprid) للمحافظة على البقايات السمعية وسماع جميع ترددات الصوت، حيث تمكّن الفريق من إجراء العملية بواسطة الميكروسكوب الجراحي وبتقنية ونمط إدخال الغرسات الهجينة، وتكلّلت -ولله الحمد- بالنجاح، مضيفةً أن المريض غادر المستشفى في نفس يوم العملية وهو يتمتع بصحة جيدة بفضل الله، كما جرى بعد ذلك تشغيل المعالج الخارجي خلال نفس أسبوع العملية وعاد المريض ليسمع ويمارس حياته بشكلٍ طبيعي .من جانب آخر بلغ عدد التدخلات الجراحية بأقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان 2369 تدخلاً جراحياً وذلك خلال النصف الأول للعام 2022 م .// انتهى //12:41ت م0056