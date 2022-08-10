الخرطوم 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الخرطوم على التعاون مع البعثة الأممية للمساعدة في الانتقال ودعم إجراءات التحول الديمقراطي، وحشد الدعم الدولي لإنفاذ إتفاقية سلام جوبا.وعرجت على توصيات ورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب التي نظمها جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا) ، وأوصت بضرورة إنشاء مركز قاري للتحصين والمعالجة الفكرية ضد الإرهاب والاستفادة من الخبرة السودانية الواسعة في هذا المجال.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى انطلاق أعمال اللجنة التجارية المشتركة السودانية المصرية بالقاهرة أمس على المستوى الفني، حيث بحثت التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين الشقيقين ، وتفعيل آليات العمل بما يدفع توسيع التعاون التجاري ليشمل شتى القطاعات ولا سيما الزراعية والصناعية.// انتهى //12:53ت م0057