ينبع 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسدشّن وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري معرض المشاريع الخيرية بالمنطقة التاريخية الذي نظمه فريق الخزامي التطوعي بالتعاون مع جمعية "ربان" لتنمية الشباب وذلك بمشاركة 25 حرفي وأسر منتجة.وأعرب المطيري عن سعادته بما شاهده من أعمال تعد انطلاقة حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة وتشجيعهم نظير مايمثله من فرصة سانحة للتطور والاستمرار في مشاريعهم, مشيرًا إلى ضرورة دعم الشباب والشابات ودخولهم في سوق العمل ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام .وتضمن المعرض عدداً من المشاريع من أعمال حرفية ومنتجات متنوعة تقدمها الأسر المنتجة تشكلت بطابعات متنوعة والنحت على الأشياء وصناعة البخور والعطور ويأتي هذا المعرض كمبادرة لتشجيع الشباب على العمل الحر والصناعات الحرفية والتراثية بمختلف أنواعها .// انتهى //13:38ت م0073