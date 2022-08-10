الكويت 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 07ر7690 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 %, وتم تداول 8ر241 مليون سهم عبر 13039 صفقة نقدية بقيمة 46 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر40 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5853 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 68ر0 % من خلال تداول 7ر178 مليون سهم عبر 6406 صفقات نقدية بقيمة 17 مليون دينار, كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 85رر8573 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 % من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 6633 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار كويتي .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر60 نقطة ليبلغ مستوى 37ر6134 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 97ر0 % من خلال تداول 3ر137 مليون سهم عبر 4576 صفقة نقدية بقيمة 6ر14 مليون دينار .// انتهى //13:38ت م0075