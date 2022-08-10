الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسوقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، عقداً لتمويل استيراد نحو 130 ألف طن من الشعير بقيمة 150 مليون ريال، وذلك ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية.ويأتي توقيع العقد، ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.// انتهى //13:39ت م0076