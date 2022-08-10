رياض الخبراء 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأنهت بلدية محافظة رياض الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم أعمال تنفيذ ميدان تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك فيصل بالمحافظة على مساحة 1275 متراً مربعاً بتكلفة إجمالية قدرها 850000 ريال وتجميله بسواتر جمالية مضيئة بطول 270م.وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء المهندس بجاد بن جبر الجبرين أن البلدية مستمرة في تحسين المشهد الحضري للمحافظة بهدف توفير جودة الحياة للمواطن والمقيم، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر منصة "بلدي".// انتهى //13:40ت م0077