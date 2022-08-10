كمبالا 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسوقّع وزير التجارة والصناعة الأوغندي، مويبيسافرانسيس، مع نظيره الصومالي، جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي، مذكرة تفاهم في المجال التجاري، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى كمبالا.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد، والاستثمار وايجاد فرص العمل للجانبين، إلى جانب تعزيز مجالات الإنتاج الزراعي والبحري والحيواني والصناعي .// انتهى //13:40ت م0078