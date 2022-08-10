الدمام 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسحصل تجمّع الشرقية الصحي ممثلاً بإدارة الشؤون القانونية على الشهادة العالمية للنظم الإدارية "الآيزو" (ISO 9001:2015) المعتمدة من هيئة المقاييس الدولية لمدة ثلاث سنوات من عام 2022 إلى عام 2025م.وأوضح التجمّع أن هذا الإنجاز يأتي لتطبيق كافة المعايير والنظم الإدارية العالمية على الأعمال الإدارية والقانونية والالتزام بتطوير العمليات والخدمات وفقاً للممارسات والمعايير العالمية بما يُحقق رؤية ورسالة وأهداف التجمع والتحول الصحي الذي يُعد إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.يُذكر أن الشهادة تشمل عدة مجالات في الشؤون القانونية متمثلة في الترافع والتقاضي أمام الجهات القضائية، الاستشارات القانونية، العقود والاتفاقيات، إجراءات التحقيقات الإدارية والفنية والأعمال الإدارية، عقد الاجتماعات الاستشارية، وإعداد ومراجعة السياسات والإجراءات، وعمل نماذج لكافة العمليات القانونية، إضافةً إلى تدريب منسوبي الشؤون القانونية على ممارسات المراجعة الداخلية للأعمال الإدارية لضمان جودة وسرعة إنجازها.// انتهى //13:41ت م0079