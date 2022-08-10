وارسو 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، مدير معهد السل وأمراض الرئة في بولندا الدكتور ستيفان فيسوفسكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وذلك على هامش زيارة معاليه للعاصمة البولندية وارسو.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المركز والمعهد بما يخدُم العمل الإنساني في المجال الصحي.وأشاد الدكتور ستيفان فيسوفسكي بالخدمات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين بمختلف دول العالم، مشيراً إلى التجسيد الحسي الإنساني الرفيع للمملكة .// انتهى //13:41ت م0080