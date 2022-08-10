الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسناقش منتدى الرياض الاقتصادي في حلقته الثالثة التي عقدت مؤخرًا، دراسة "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار" ، كإحدى دراسات المنتدى في دورته العاشرة وستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر 2022.وشارك في حلقة النقاش، نخبة من الباحثين الاقتصاديين والتشريعيين والقانونيين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها وإمكانية توحيد مرجعية فرضها, مشيراً إلى أن الرسوم والضرائب تُعد أحد أهم المصادر المالية العامة مما يستوجب معرفة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.من جهته، استعرض رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى التعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها, وكذلك تحليل أهم التجارب العالمية, وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها.الجدير بالذكر أن الحلقة قدمت جملة من الأطروحات والاقتراحات فيما يخص الدراسة قدمها عدد من المتخصصين الاقتصاديين والقانونيين ورجال وسيدات الأعمال.// انتهى //13:42ت م0082