مسقط 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستلقى السلطان هيثم بن طارق المعظم, سلطان عمان رسالةً خطيّةً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلّم الرسالة صاحب السّمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني، خلال لقائه اليوم المبعوث الخاص الرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية والجفاف عبدالرحمن عبدالشكور الذي يزور مسقط حاليًا.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:48ت م0083