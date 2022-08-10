بريدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالرعاية التي توليها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لجميع مرافق الدولة ومن بينها السجون التي تحظى بمتابعة من سمو وزير الداخلية ، للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء لإيجاد بيئة إصلاحية وإدارية وأمنية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة .جاء ذلك بعد أن تسلم سموه التقرير السنوي لمديرية السجون بالمنطقة ، خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير السجون بالمنطقة العميد محمد الحبيشي .واستمع لشرح عن الجهود المبذولة لدعم مستهدفات مديرية السجون التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتشغيل النزلاء بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع ويحد من نسب العودة للجريمة .// انتهى //14:22ت م0086