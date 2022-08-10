عام / سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لسجون المنطقة
الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 م واس
بريدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالرعاية التي توليها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لجميع مرافق الدولة ومن بينها السجون التي تحظى بمتابعة من سمو وزير الداخلية ، للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء لإيجاد بيئة إصلاحية وإدارية وأمنية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة .
جاء ذلك بعد أن تسلم سموه التقرير السنوي لمديرية السجون بالمنطقة ، خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير السجون بالمنطقة العميد محمد الحبيشي .
واستمع لشرح عن الجهود المبذولة لدعم مستهدفات مديرية السجون التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتشغيل النزلاء بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع ويحد من نسب العودة للجريمة .
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