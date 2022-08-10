عنيزة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستواصلت اليوم، جلسات منتدى موسم عنيزة الدولي للتمور في يومه الثاني الذي يقام ضمن برامج موسم عنيزة للتمور.وتناول المتحدثون خلال الجلسة الأولى، محور تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، فيما تناولت الجلسة الثانية محور تطوير التجارة الدولية للتمور، وناقشت الجلستان الفرص والتحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور، لحصرها واقتراح حلول لتخطيها، وإبراز الجهود المبذولة والمبادرات المتاحة والمقدمة من الجهات المشاركة.يذكر أن المنتدى يقام بتنظيم من الغرفة التجارية بعنيزة، بالشراكة مع المجلس الدولي للتمور واتحاد الغرفة التجارية السعودية، ومشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومختصين دوليين من أنحاء العالم.// انتهى //14:23ت م0087