الدمام 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية ٦١ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، في مدن وبلدات محافظة القطيف؛ ضمن جهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية.وتضمنت الفرص الاستثمارية أنشطة متنوعة أبرزها : سوق تاروت، وحديقة دانة الرامس، وحديقة العائلات بصفوى، ومقهى سيار بشارع الخليج العربي، وسوق تجاري بحي الدخل المحدود، ومحال تجارية، وأراضٍ صناعية بأبو معن، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع وكالة تنمية الاستثمارات في بلدية محافظة القطيف، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة في الفرصة الاستثمارية.// انتهى //15:00ت م0094