الباحة 12 محرم 1444هـ الموافق 10 أغسطس 2022م واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة أمس, حملة التبرع بالدم تحت شعار "ومن أحياها "، وذلك بمنتزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن.وتهدف الحملة التي تستمر لمدة يومين إلى تعليم المشاركين الإسعافات الأولية، واستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية, حيث تستهدف الحملة كافة الأعمار سعياً من الهيئة لتحقيق الفائدة من تنفيذ هذه الحملة لاسيما وأن حالات توقف القلب قد لاتنتظر حتى وصول سيارة الإسعاف فتتطلب التعامل معها بشكل سريع من قبل المبلغ او أي شخص يمتلك المهارة في تقديم الخدمة الإسعافية في المرافق العامة.// انتهى //15:00ت م0095