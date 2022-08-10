الدوحة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسسجّل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 50.14 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى 13 ألفاً و568.95 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 163 مليوناً و908 آلاف و820 سهماً، بقيمة 472 مليوناً و183 ألفاً و411.485 ريالاً، نتيجة تنفيذ 14458 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 753 ملياراً و707 ملايين و894 ألفاً و562.460 ريالاً، مقارنة بـ 749 ملياراً و453 مليوناً و87 ألفاً و224.270 ريالاً في الجلسة السابقة.// انتهى //15:05ت م0096