جدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , في جدة اليوم , رئيس اتحاد المجالس الإسلامية بجنوب مملكة تايلند مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الدكتور أحمد إحسان ، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً .واستعرض معاليه خلال اللقاء الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين ونشر منهج الوسطية والاعتدال ، كما تطرق إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة الإسلام والمسلمين بالخارج وخدمة القرآن الكريم ونشره في مختلف دول العالم بلغات عالمية عبر مجمع الملك فهد الذي تشرف عليها الوزارة .من جانبه نوه رئيس اتحاد المجالس الإسلامية بجنوب مملكة تايلند بالعلاقات التي تجمع المملكة بتايلند , مثمنا ما تقدمه المملكة من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالحرمين الشريفين للتيسير على ضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.كما أشاد بجهود وزارة الشئون الإسلامية في تنفيذ البرامج العلمية التي تلامس حاجة مسلمي تايلند ومنها تنفيذ أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني.وتسلم الدكتور إحسان في ختام اللقاء مصحفاً فاخراً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .// انتهى //15:06ت م0097