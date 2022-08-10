طرابلس 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022م واسبحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام، روز ماري ديكارلو،خلال اتصال هاتفي جرى بينهما التطورات السياسية في ليبيا.وبين المشري خلال الاتصال وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، موقف المجلس الأعلى للدولة من الأزمة السياسية بالبلاد، ورؤيته للخروج منها من خلال تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.// انتهى //15:06ت م0099