المنامة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,881.31 نقطة بانخفاض قدره 18.77 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 669.15 نقطة بارتفاع قدره 3.89 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و756 ألفاً و34 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و664 ألفاً و933 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.// انتهى //15:18ت م0100