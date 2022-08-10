طرابلس 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022م واسأعلنت قوات حرس الحدود البحرية الليبية اليوم، إنقاذ 330 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 11 امرأة و3 أطفال أمام سواحل العاصمة طرابلس.وأوضح بيان لوزارة الداخلية الليبية، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتم تعطل المركب الذي كان يقلهم.وأشار البيان إلى أنه تم نقلهم لنقطة الإنزال بميناء طرابلس، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //15:18ت م0101